Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на вторник у побережья Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 76 км от острова в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.