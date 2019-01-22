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    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на вторник у побережья Индонезии. 

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

    Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 76 км от острова в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.

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