В Перу и Эквадоре произошли сильные землетрясения

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сильные землетрясения произошли в пятницу в Перу и Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт геофизики Эквадора.

В провинции Морона-Сантьяго на границе с Перу были зафиксированы толчки магнитудой 5,95. Эпицентр залегал на глубине 25,5 километра.

В то же время институт геофизики Перу сообщает о землетрясении магнитудой 5,8 в пограничной зоне с Эквадором.

Глубина эпицентра указывается как 111 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.