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    В Перу и Эквадоре произошли сильные землетрясения

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сильные землетрясения произошли в пятницу в Перу и Эквадоре.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт геофизики Эквадора.

    В провинции Морона-Сантьяго на границе с Перу были зафиксированы толчки магнитудой 5,95. Эпицентр залегал на глубине 25,5 километра.

    В то же время институт геофизики Перу сообщает о землетрясении магнитудой 5,8 в пограничной зоне с Эквадором. 

    Глубина эпицентра указывается как 111 километров.

    О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

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