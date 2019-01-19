В Перу и Эквадоре произошли сильные землетрясения

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сильные землетрясения произошли в пятницу в Перу и Эквадоре.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт геофизики Эквадора.
В провинции Морона-Сантьяго на границе с Перу были зафиксированы толчки магнитудой 5,95. Эпицентр залегал на глубине 25,5 километра.
В то же время институт геофизики Перу сообщает о землетрясении магнитудой 5,8 в пограничной зоне с Эквадором.
Глубина эпицентра указывается как 111 километров.
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
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