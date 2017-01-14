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    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Фиджи

    Землетрясениепроизошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчки были зафиксированы в 06.11 субботы по Гринвичскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 178 километрах к юго-западу от города Нанди на островах Фиджи. Очаг залегал на глубине 53 километров.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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