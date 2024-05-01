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В Сеуле профсоюзы провели первомайские манифестации

В Сеуле профсоюзы провели первомайские манифестации Ведущие профсоюзные организации Республики Корея провели в Сеуле манифестации в День трудящихся, в которых, по данным организаторов, участвовали более 32 тыс. человек.
Другие страны
1 мая 2024 г. 20:00
В Сеуле профсоюзы провели первомайские манифестации

Ведущие профсоюзные организации Республики Корея провели в Сеуле манифестации в День трудящихся, в которых, по данным организаторов, участвовали более 32 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Конфедерация профсоюзов Республики Корея организовала митинг у площади Кванхвамун в центре Сеула.

По оценкам организаторов, в нем приняли участие около 25 тыс. человек - это же число было ранее указано в заявке. Манифестация началась в 14:00 по местному времени. Спустя полтора часа 15 тыс. членов профсоюзов и активистов в рамках шествия двинулись к офису столичного управления труда и занятости. На головах многих присутствовавших были красные повязки с надписями "Единство" и "Борьба".

"Под лозунгом "Рабочие всех стран, соединяйтесь! мы собрались здесь", - сказал председатель конфедерации профсоюзов Ян Гён Су во время выступления. Он раскритиковал администрацию действующего президента Юн Сок Ёля за "резкое ухудшение жизни рабочих" и "попытки увеличить рабочее время, что противоречит духу" 1 Мая.

На манифестации раздавались и другие политические лозунги, в том числе требования отставки президента. Активисты призывали внести правки в трудовое законодательство, в том числе касающееся медицинского обслуживания, и "обеспечить основные права" рабочих. На площади присутствовали представители малых южнокорейских партий.

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