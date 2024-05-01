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Шотландcкой оппозиции не удалось объявить вотум недоверия правительству региона

Шотландcкой оппозиции не удалось объявить вотум недоверия правительству региона Оппозиционные партии Шотландии не смогли вынести вотум недоверия правительству региона.
Другие страны
1 мая 2024 г. 21:53
Шотландcкой оппозиции не удалось объявить вотум недоверия правительству региона

Оппозиционные партии Шотландии не смогли вынести вотум недоверия правительству региона.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об утрате доверия к правящей Шотландской национальной партии (ШНП) в ходе голосования заявили 58 парламентариев из 129.

По данным Би-би-си, 70 членов регионального парламента высказались против роспуска правительства. Помимо членов самой ШНП, имеющей 63 депутатских мандата, о сохранении доверия к правительству высказались их бывшие партнеры по правящей коалиции из Шотландской партии "зеленых". Именно от их позиции сейчас зависит, сможет ли ШНП оставаться у власти.

Проведение голосования о доверии правительству было инициировано шотландскими лейбористами и консерваторами на фоне острого политического кризиса в регионе. Он был спровоцирован решением главы шотландских националистов Хамзы Юсафа разорвать коалиционное соглашение с "зелеными" из-за политических разногласий. ШНП отказалась от заявленной цели сократить на 75% выбросы углекислого газа к 2030 году, назвав ее нереализуемой.

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