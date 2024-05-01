Шотландcкой оппозиции не удалось объявить вотум недоверия правительству региона

Оппозиционные партии Шотландии не смогли вынести вотум недоверия правительству региона.

Оппозиционные партии Шотландии не смогли вынести вотум недоверия правительству региона.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об утрате доверия к правящей Шотландской национальной партии (ШНП) в ходе голосования заявили 58 парламентариев из 129.

По данным Би-би-си, 70 членов регионального парламента высказались против роспуска правительства. Помимо членов самой ШНП, имеющей 63 депутатских мандата, о сохранении доверия к правительству высказались их бывшие партнеры по правящей коалиции из Шотландской партии "зеленых". Именно от их позиции сейчас зависит, сможет ли ШНП оставаться у власти.

Проведение голосования о доверии правительству было инициировано шотландскими лейбористами и консерваторами на фоне острого политического кризиса в регионе. Он был спровоцирован решением главы шотландских националистов Хамзы Юсафа разорвать коалиционное соглашение с "зелеными" из-за политических разногласий. ШНП отказалась от заявленной цели сократить на 75% выбросы углекислого газа к 2030 году, назвав ее нереализуемой.