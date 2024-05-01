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В США заявили, что у страны есть инструменты для производства обогащенного урана

В США заявили, что у страны есть инструменты для производства обогащенного урана Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм утверждает, что Соединенные Штаты располагают инструментами для производства обогащенного урана.
Другие страны
1 мая 2024 г. 20:26
В США заявили, что у страны есть инструменты для производства обогащенного урана

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм утверждает, что Соединенные Штаты располагают инструментами для производства обогащенного урана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что у нас есть инструменты, необходимые для того, чтобы выстроить в стране стратегию [по производству обогащенного] урана с тем, чтобы обеспечить нашу безопасность", - сказала глава Минэнерго на слушаниях в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

По утверждению Грэнхолм, одобренный во вторник Сенатом Конгресса США законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России, позволит "создать [в США] надежную инфраструктуру" по обогащению урана для американских атомных реакторов. При этом она заверила законодателей, что ведомство будет отчитываться перед Конгрессом о реализации планов по наращиванию производства обогащенного урана в США.

Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России, ранее он был утвержден Палатой представителей Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Белый дом заявлял, что поддерживает законопроект.

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