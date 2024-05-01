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Число жертв наводнений в Кении за месяц выросло до 179

Число жертв наводнений в Кении за месяц выросло до 179 Не менее 179 человек погибли в Кении за апрель в результате наводнений, вызванных проливными дождями, еще 90 человек числятся пропавшими без вести.
Другие страны
1 мая 2024 г. 18:25
Число жертв наводнений в Кении за месяц выросло до 179

Не менее 179 человек погибли в Кении за апрель в результате наводнений, вызванных проливными дождями, еще 90 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правительства страны Айзек Маигуа Мваура.

"Продолжающиеся наводнения привели к гибели еще 10 человек за вчерашний день, таким образом число жертв наводнений в стране увеличилось до 179. Еще 20 человек пропали без вести, в масштабах всей страны их 90", - написал он в соцсети X.

По его словам, всего от наводнений так или иначе пострадали 125 человек.

В общей сложности 185 тыс. кенийцев были вынуждены покинуть дома и искать убежище в безопасных местах.

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