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США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП

США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП В Соединенных Штатах Америки хотят заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, новой версией такой техники. Она будет оснащена активной защитой.
Другие страны
1 мая 2024 г. 19:30
США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП

В Соединенных Штатах Америки хотят заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, новой версией такой техники. Она будет оснащена активной защитой.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительное управление программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) в Facebook.

Отмечается, что американская армия получила финансирование для закупки новой версии Bradley - M2A4E1 - за каждый такой БМП, который подарили Украине.

Версию M2A4E1 Bradley представили еще на прошлой неделе в штате Мэн.

"M2A4E1 является самой современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", - сказано в сообщении.

Также в этой версии БМП есть усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.

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