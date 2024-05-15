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В Грузии за нападение на полицейских задержан участник акции

В Грузии за нападение на полицейских задержан участник акции Как передает Report, об этом сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили. Сотрудники поли
Другие страны
15 мая 2024 г. 20:15
В Грузии за нападение на полицейских задержан участник акции

Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских .

Как передает Report, об этом сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили.

Сотрудники полиции Тбилиси задержали судимого в прошлом 41-летнего участника акции протеста против закона об "иноагентах" за нападение на правоохранителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо. В результате следственных действий его задержали в Тбилиси. Расследование ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей".

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