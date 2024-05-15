В Грузии за нападение на полицейских задержан участник акции

Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских .
Как передает Report, об этом сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили.
Сотрудники полиции Тбилиси задержали судимого в прошлом 41-летнего участника акции протеста против закона об "иноагентах" за нападение на правоохранителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо. В результате следственных действий его задержали в Тбилиси. Расследование ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей".