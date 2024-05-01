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Армия Израиля сообщила об открытии КПП "Эрез" для доставки помощи в Газу

Армия Израиля сообщила об открытии КПП "Эрез" для доставки помощи в Газу Израильский контрольно-пропускной пункт "Эрез" на границе с сектором Газа возобновил работу для поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.
Другие страны
1 мая 2024 г. 21:06
Армия Израиля сообщила об открытии КПП Эрез для доставки помощи в Газу

Израильский контрольно-пропускной пункт "Эрез" на границе с сектором Газа возобновил работу для поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

КПП не действовал с 7 октября 2023 года, когда вооруженные отряды сторонников радикального палестинского движения ХАМАС прорвались на израильскую территорию, что привело к началу полномасштабных боевых действий в этом районе.

Как сообщили в армии, поврежденный тогда пропускной пункт восстановили инженерные войска. Он возобновил работу по указанию властей Израиля с целью увеличения объемов поставляемой в сектор Газа помощи. В течение дня через него было пропущено 30 фур с гуманитарными грузами, следовавших из Иордании, проинформировали военные.

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