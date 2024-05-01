Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о подготовке к наступлению на северном фронте в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о подготовке к наступлению на северном фронте в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Вы отлично справляетесь с оперативной обороной на севере, и мы готовимся к наступлению на севере. Мы восстановились после тяжелого события 7 октября и сильно продвинулись вперед. Мы делаем очень четкое заявление о своем присутствии здесь в будущем. Резервные силы играют в этом значительную роль", - заявил Халеви командирам Северного командования, слова которого распространила армейская пресс-служба.