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Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о подготовке к наступлению на северном фронте в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского
Другие страны
1 мая 2024 г. 23:39
Армия обороны Израиля заявила о подготовке к наступлению на северном фронте

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду провел оценку ситуации с безопасностью в расположении Северного командования и заявил о подготовке к наступлению на северном фронте в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Вы отлично справляетесь с оперативной обороной на севере, и мы готовимся к наступлению на севере. Мы восстановились после тяжелого события 7 октября и сильно продвинулись вперед. Мы делаем очень четкое заявление о своем присутствии здесь в будущем. Резервные силы играют в этом значительную роль", - заявил Халеви командирам Северного командования, слова которого распространила армейская пресс-служба.

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