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NYT: Из библиотек Европы украли более 170 редких книг русских классиков

NYT: Из библиотек Европы украли более 170 редких книг русских классиков Более 170 редких изданий книг русских классиков украли из библиотек Европы и были заменены копиями.
Другие страны
1 мая 2024 г. 21:18
NYT: Из библиотек Европы украли более 170 редких книг русских классиков

Более 170 редких изданий книг русских классиков украли из библиотек Европы и были заменены копиями.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, полиция расследует "масштабную скоординированную серию краж редких русских книг XIX века" по всей Европе. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета, из которой пропало 78 книг.

Книги стоят от десятков до сотен тысяч долларов каждая, уточняет издание. The New York Times также отмечает, что некоторые пропавшие издания были заменены подделками, которые сумели отличить от оригиналов лишь эксперты.

При этом отмечается: кто стоит за кражами и что мотивирует похитителей, остается вопросом. По данным Европола, всего в рамках дел о кражах книг были задержаны девять человек.

Однако исчезновение такого числа изданий за относительно короткий период является "беспрецедентным случаем".

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