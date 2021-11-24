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Земан предложил Польше разместить чешских солдат на границе с Беларусью

Земан предложил Польше разместить чешских солдат на границе с Беларусью Президент Чехии Милош Земан предложил Польше направить чешских военнослужащих на ее границу с Беларусью, через которую нелегальные мигранты пытаются проникнуть на территорию Европейского союза.
Другие страны
24 ноября 2021 г. 06:11
Земан предложил Польше разместить чешских солдат на границе с Беларусью

Президент Чехии Милош Земан предложил Польше направить чешских военнослужащих на ее границу с Беларусью, через которую нелегальные мигранты пытаются проникнуть на территорию Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме Земана своему польскому коллеге Анджею Дуде.

"Чешская армия готова, если с вашей стороны будет проявлен интерес, (а также) при выполнении установленных законом условий направить на помощь для защиты границ Польши своих солдат. Военнослужащие ВС Чехии (уже) в настоящее время готовы к немедленному перемещению (в район польско-белорусской границы)", - написал Земан в письме.

Президент Земан подчеркнул, что польско-белорусская граница является также границей Евросоюза и НАТО. Поэтому все государства - члены сообщества и военного блока должны ее защищать.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya Polşa-Belarus sərhədinə hərbçi göndərməyə hazır olduğunu açıqlayıb

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