Зеленский пригласил Трампа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа на Украину, тот ответил, что "постарается", передает Report со ссылкой на Fox News.

"У ваших предшественников не находилось времени приехать на Украину, дайте мне слово, что вы приедете", - сказал Трампу Зеленский в ходе переговоров на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

"Я постараюсь", - сказал с улыбкой Трамп.

Президент Украины в свою очередь поблагодарил Трампа за приглашение посетить США: "но вы не назвали дату", - пошутил глава Украины.