Зеленский намерен уволить 13 губернаторов

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций, передает Report со ссылкой на "Украинские новости".

По словам источника, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время.

"Кандидатуры новых еще обсуждают", - указал источник, не сообщив других деталей.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабинет министров Украины одобрил проекты указов В.Зеленского об увольнении 13 председателей областных государственных администраций.