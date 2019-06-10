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Зеленский намерен уволить 13 губернаторов

Зеленский намерен уволить 13 губернаторов
© РИА "Новости"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций, передает Report со ссылкой на "Украинские новости".

По словам источника, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время.

"Кандидатуры новых еще обсуждают", - указал источник, не сообщив других деталей.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабинет министров Украины одобрил проекты указов В.Зеленского об увольнении 13 председателей областных государственных администраций.

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