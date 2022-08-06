Зеленский учредил награду "За оборону Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентской награды "За оборону Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентской награды "За оборону Украины".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, в тексте соответствующего указа №559/2022 от 5 августа, опубликованном на сайте главы государства, также утверждены положение об отличии, рисунки награды и образцы бланков диплома к награде.

Указом Зеленский постановил наградить этим отличием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, прокуроров, полицейских, членов добровольческих формирований территориальных громад, служащих ряда ведомств, включая ГБР, НАБУ и Гостаможни, принимавших непосредственное участие в обороне Украины в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ.

Также, согласно указу, им награждаются сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также сотрудники предприятий, привлеченных к осуществлению мер обороны, которые проявили самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины.

Награды также должны быть удостоены лица, осуществлявшие волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавшие выполнению задач, связанных с мерами обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ.

Указ вступает в силу со дня опубликования.