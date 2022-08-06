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Зеленский учредил награду "За оборону Украины"

Зеленский учредил награду "За оборону Украины" Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентской награды "За оборону Украины".
Другие страны
6 августа 2022 г. 16:43
Зеленский учредил награду За оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентской награды "За оборону Украины".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, в тексте соответствующего указа №559/2022 от 5 августа, опубликованном на сайте главы государства, также утверждены положение об отличии, рисунки награды и образцы бланков диплома к награде.

Указом Зеленский постановил наградить этим отличием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, прокуроров, полицейских, членов добровольческих формирований территориальных громад, служащих ряда ведомств, включая ГБР, НАБУ и Гостаможни, принимавших непосредственное участие в обороне Украины в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ.

Также, согласно указу, им награждаются сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также сотрудники предприятий, привлеченных к осуществлению мер обороны, которые проявили самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины.

Награды также должны быть удостоены лица, осуществлявшие волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавшие выполнению задач, связанных с мерами обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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