Зеленский учредил награду "За оборону Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентской награды "За оборону Украины".
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, в тексте соответствующего указа №559/2022 от 5 августа, опубликованном на сайте главы государства, также утверждены положение об отличии, рисунки награды и образцы бланков диплома к награде.
Указом Зеленский постановил наградить этим отличием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, прокуроров, полицейских, членов добровольческих формирований территориальных громад, служащих ряда ведомств, включая ГБР, НАБУ и Гостаможни, принимавших непосредственное участие в обороне Украины в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ.
Также, согласно указу, им награждаются сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также сотрудники предприятий, привлеченных к осуществлению мер обороны, которые проявили самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины.
Награды также должны быть удостоены лица, осуществлявшие волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавшие выполнению задач, связанных с мерами обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ.
Указ вступает в силу со дня опубликования.