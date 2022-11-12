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Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поддержку и приветствие освобождения Херсона от оккупантов.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 02:59
Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поддержку и приветствие освобождения Херсона от оккупантов.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Спасибо, Эмманюэль Макрон. Эти шаги не прекратятся, пока над каждым нашим городом и селом не будет развеваться флаг Украины. Благодарны, что по этой дороге мы идем рука об руку с такими союзниками, как ты и твой народ", - написал Зеленский в пятницу вечером в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о том, что он приветствует освобождение Херсона от российских военных, и считает его важным шагом на пути к восстановлению украинского суверенитета.

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