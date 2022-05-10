Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за утверждение закона о ленд-лизе. Глава украинского государства назвал решение о помощи историческим шагом.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за утверждение закона о ленд-лизе. Глава украинского государства назвал решение о помощи историческим шагом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

Зеленский выразил уверенность в победе Украины после такого решения.

"Спасибо Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе - исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - говорится в сообщении.