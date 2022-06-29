О нас

Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20

Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20 Участие Украины в саммите стран "Большой двадцатки" (G20) зависит от двух главных факторов.
Другие страны
29 июня 2022 г. 19:55
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20

Участие Украины в саммите стран "Большой двадцатки" (G20) зависит от двух главных факторов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорилось на совместном брифинге президента Украины Владимира Зеленского и президента Индонезии Джоко Видодо.

"Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита", - заявил Зеленский.

При этом Видодо отметил, что он во время переговоров с Зеленским лично пригласил его стать участником саммита "Большой двадцатки".

Зеленский, вероятнее всего, намекал на участие в саммите президента РФ Владимира Путина. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Путин также намерен принять участие в саммите G20.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zelenskyy reveals Ukraine's conditions for participating in G20 summit
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın G20 sammitində iştirak şərtlərini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi