Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20

Участие Украины в саммите стран "Большой двадцатки" (G20) зависит от двух главных факторов.

Участие Украины в саммите стран "Большой двадцатки" (G20) зависит от двух главных факторов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорилось на совместном брифинге президента Украины Владимира Зеленского и президента Индонезии Джоко Видодо.

"Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита", - заявил Зеленский.

При этом Видодо отметил, что он во время переговоров с Зеленским лично пригласил его стать участником саммита "Большой двадцатки".

Зеленский, вероятнее всего, намекал на участие в саммите президента РФ Владимира Путина. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Путин также намерен принять участие в саммите G20.