О нас
Аудио новости

Замгоссекретаря США обсудила с коллегами из Европы планы ужесточения санкций против РФ

Замгоссекретаря США обсудила с коллегами из Европы планы ужесточения санкций против РФ Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в субботу на встрече в Париже обсудила с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции помощь Украине, а также планы по ужесточению санкций против РФ.
Другие страны
8 мая 2022 г. 01:00
Замгоссекретаря США обсудила с коллегами из Европы планы ужесточения санкций против РФ

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в субботу на встрече в Париже обсудила с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции помощь Украине, а также планы по ужесточению санкций против РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"У них состоялась обширная беседа по поводу российского вторжения в Украину, важности продолжения оказания военной помощи Украине..., а также предоставления гуманитарной помощи миллионам людей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Они также обсудили угрозу для глобальной продовольственной безопасности, которую создает российское вторжение. Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения РФ к ответственности", - сказано в сообщении.

Помимо Шерман, участие во встрече приняли заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис, генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секуи и генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Боррель предлагает исключение КСИР из списка санкций США
Боррель предлагает исключение КСИР из списка санкций США
8 мая 2022 г. 00:34
Первая леди США прибыла в Словакию поддержать беженцев с Украины
Первая леди США прибыла в Словакию поддержать беженцев с Украины
7 мая 2022 г. 23:58
В результате вооруженной атаки в Египте погибли 11 военнослужащих
В результате вооруженной атаки в Египте погибли 11 военнослужащих
7 мая 2022 г. 23:15
Украина получит от Всемирного банка $1,5 млрд
Украина получит от Всемирного банка $1,5 млрд
7 мая 2022 г. 22:15
В США пенсионный фонд подал иск против Маска из-за покупки Twitter
В США пенсионный фонд подал иск против Маска из-за покупки Twitter
7 мая 2022 г. 21:50
Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32
ФотоЧисло жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32
7 мая 2022 г. 21:30
Вашингтон хочет, чтобы Греция передала С-300 Украине
Вашингтон хочет, чтобы Греция передала С-300 Украине
7 мая 2022 г. 20:56
Верещук: Все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы
Верещук: Все женщины, дети и старики из "Азовстали" эвакуированы
7 мая 2022 г. 20:34
В МИД Китая заявили, что политика США не служит интересам Восточной Азии
В МИД Китая заявили, что политика США не служит интересам Восточной Азии
7 мая 2022 г. 19:49
Блинкен утверждает, что Россия пытается исказить историю
Блинкен утверждает, что Россия "пытается исказить историю"
7 мая 2022 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi