Замгоссекретаря США обсудила с коллегами из Европы планы ужесточения санкций против РФ

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в субботу на встрече в Париже обсудила с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции помощь Украине, а также планы по ужесточению санкций против РФ.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в субботу на встрече в Париже обсудила с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции помощь Украине, а также планы по ужесточению санкций против РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"У них состоялась обширная беседа по поводу российского вторжения в Украину, важности продолжения оказания военной помощи Украине..., а также предоставления гуманитарной помощи миллионам людей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Они также обсудили угрозу для глобальной продовольственной безопасности, которую создает российское вторжение. Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения РФ к ответственности", - сказано в сообщении.

Помимо Шерман, участие во встрече приняли заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис, генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секуи и генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр.