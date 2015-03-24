Замгенсека ООН одобрила план гуманитарного реагирования на Украине на 2015 год

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/Заместитель генсека ООН Хелен Кларк ознакомилась с планом гуманитарного реагирования на Украине на 2015 год. Этот план представил во время встречи с замгенсека ООН вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Reportсо ссылкой на Росбалт сообщает, что на встрече обсуждалось также проведение международной конференции в поддержку реформ на Украине. "Эта конференция имеет целью среди прочего привлечь внимание к гуманитарной ситуации на Донбассе, как одного из приоритетов усилий донорского сообщества", - отметил Зубко.

"Мы хотим рассказать, что происходит на Украине, и в какой помощи мы нуждаемся", - подчеркнул он. Вице-премьер-министр Украины пригласил Кларк принять участие в этой конференции.

Сообщается, что Кларк положительно оценила план гуманитарного реагирования. "Я с большим энтузиазмом воспринимаю план восстановления территории, восстановление мира. В нем действительно есть анализ всех потребностей общин по восстановлению инфраструктуры, социальных услуг, экономического восстановления и обеспечения толерантности", - сказала она.