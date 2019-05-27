​Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Сотрудники полиции Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД Франции.

По данным ведомства, оперативные действия помогли полиции Лиона и антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры поймать подозреваемого.

В настоящее время имя подозреваемого пока не раскрывается.

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался.

В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.