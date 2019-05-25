Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, среди пострадавших восьмилетняя девочка.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение, подчёркивает газета.

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

***20:29

Взрыв произошел во французском Лионе, как минимум шесть человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNews.

Ряд СМИ отмечает, что взрыв произошел на одной из пешеходных улиц в центре города.

Как пишет газета Progrès, причиной взрыва на пешеходной улице стал, по предварительным данным, заминированный сверток.

"По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона. Много раненых", - передает издание.