Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК России

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову, им оказался уроженец одной из республик Средний Азии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала она.