Южная Корея ведет переговоры с Ираном для нормализации ситуации в Ормузском проливе

Южная Корея ведет переговоры с рядом стран, включая Иран, чтобы ускорить нормализацию ситуации в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом сегодня сообщил представитель министерства иностранных дел страны.

"Южная Корея ведет тесные переговоры со странами, включая Иран, чтобы обеспечить скорейшую нормализацию ситуации в Ормузском проливе после того, как Тегеран заявил о готовности разрешить судам, направляющимся в Японию, проходить по морскому пути, практически закрытому в связи с ближневосточным кризисом", - заявил он.

Чиновник добавил, что правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке:

"Одновременно изучаем способы защиты наших граждан и обеспечения безопасности маршрутов транспортировки энергоносителей", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов разрешить судам, направляющимся в Японию, проходить через ключевой нефтеперерабатывающий маршрут после соответствующих консультаций с Токио.

Накануне Сеул заявил, что присоединится к семи странам, включая европейские государства и Японию, в их совместном заявлении, осуждающем иранские атаки в Персидском заливе и фактическое закрытие Ормузского пролива.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.