    • 21 mart, 2026
    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında vəziyyətin normallaşması üçün İranla danışıqlar aparır

    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında vəziyyətin normallaşmasını sürətləndirmək üçün İran da daxil olmaqla bir sıra ölkələrlə danışıqlar aparır.

    "Report" "Yonhap"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) nümayəndəsi bildirib.

    XİN nümayəndəsi əlavə edib ki, Cənubi Koreya hökuməti Yaxın Şərqdə hadisələrin inkişafını diqqətlə izləyir: "Eyni zamanda, vətəndaşlarımızın müdafiəsi və enerji daşıyıcılarının nəqli marşrutlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yollarını öyrənirik".

    Daha əvvəl İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirmişdi ki, Tehran Tokio ilə müvafiq məsləhətləşmələrdən sonra Yaponiyaya gedən gəmilərin əsas neft nəqli marşrutundan keçməsinə icazə verməyə hazırdır.

    Ötən gün Seul Fars körfəzində İranın hücumlarını və Hörmüz boğazının faktiki olaraq bağlanmasını pisləyən birgə bəyanatda Avropa dövlətləri və Yaponiya da daxil olmaqla yeddi ölkəyə qoşulacağını bəyan edib.

    Abbas Əraqçi Hörmüz boğazı Antonio Quterreş
    Южная Корея ведет переговоры с Ираном для нормализации ситуации в Ормузском проливе

    Son xəbərlər

    11:24

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 3 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    11:18

    Naxçıvanda daun sindromlu uşaqların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    11:00

    KİV: Yorgensen Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Aİ ölkələrini qaz alışını təxirə salmağa çağırıb

    Energetika
    10:45

    "Atletiko" Edersonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib

    Futbol
    10:41

    Azərbaycan BƏƏ iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 28 % azaldıb

    Maliyyə
    10:37

    Milli Kitabxana Səməd Vurğunun 120 illik yubileyi münasibətilə elektron layihələri təqdim edib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:26

    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında vəziyyətin normallaşması üçün İranla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    10:14

    Quterreş Novruz təbrikində sülhsevər və dayanıqlı gələcək arzulayıb

    Xarici siyasət
    10:05

    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 63 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti