    Арагчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

    • 21 марта, 2026
    Арагчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

    Тегеран готов разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив после соответствующих консультаций с Токио.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству Kyodo министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    "Мы не перекрывали пролив. Он открыт", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Как отмечает агентство, не приводя цитату, Арагчи сообщил, что консультации с Токио о проходе судов, связанных с Японией, через Ормузский пролив уже начались.

    Ранее иранские официальные лица предупреждали, что не позволят провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к США и их союзникам. Представитель центрального штаба ВС Ирана отмечал, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться. Согласно данным аналитической компании Lloyd's List Intelligence, по состоянию на 18 марта через пролив прошло порядка 90 судов, связанных с Грецией, Ираном и Китаем.

    Токио традиционно поддерживает дружественные отношения с Тегераном. Вместе с тем власти Японии последовательно воздерживаются от прямой оценки ударов США и Израиля по Ирану. На официальном уровне сообщили про позицию о "недопустимости разработки ядерного оружия" исламской республикой и призыв к ней решить проблему дипломатическим путем. В то же время японское руководство подвергло Иран критике за ответные удары по странам Персидского залива.

    Напомним, что Япония получает порядка 95% нефти из государств Ближнего Востока, причем большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Компании Lloyd's List Intelligence Японские суда Аббас Арагчи
    İran Yaponiya gəmilərinə güzəşt edəcək
    Ты - Король

    07:15

    Иран выпустил ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия

    07:07

    Израильские военные наносят удары по целям "Хезболлах" в Бейруте

    06:56

    Иран ответил на предложение Минфина США по выводу нефти из-под санкций

    06:48

    Северная территория Австралии готовится к воздействию тропического циклона Нарелле

    В посольстве Азербайджана белую розу посадили лопатой, изготовленной из остатков мин

    06:37

    Элиф Эральп: 7 октября - переломный момент для многих евреев во всем мире

    В Нью-Йорке для азербайджанцев организовали выездное консульское обслуживание

    06:06

    США выдали 30-дневное санкционное послабление на продажу иранской нефти

