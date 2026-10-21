Израильская Arkia приостановила продажу билетов в Марракеш

Израильская авиакомпания Arkia по требованию служб безопасности страны приостановила продажу билетов на рейсы в марокканский Марракеш.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В Arkia сообщили, что обсуждают с соответствующими ведомствами возможность дальнейшего выполнения рейсов и порядок действий в отношении уже проданных билетов.

Если власти Израиля решат прекратить полеты израильских перевозчиков в Марракеш, компания рассмотрит альтернативные варианты сохранения маршрута, включая выполнение рейсов через коммерческих партнеров.

Причина приостановки продаж билетов не указывается.