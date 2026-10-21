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    Израильская Arkia приостановила продажу билетов в Марракеш

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 12:39
    Израильская Arkia приостановила продажу билетов в Марракеш

    Израильская авиакомпания Arkia по требованию служб безопасности страны приостановила продажу билетов на рейсы в марокканский Марракеш.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

    В Arkia сообщили, что обсуждают с соответствующими ведомствами возможность дальнейшего выполнения рейсов и порядок действий в отношении уже проданных билетов.

    Если власти Израиля решат прекратить полеты израильских перевозчиков в Марракеш, компания рассмотрит альтернативные варианты сохранения маршрута, включая выполнение рейсов через коммерческих партнеров.

    Причина приостановки продаж билетов не указывается.

    Arkia Israeli Airlines Марокко
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