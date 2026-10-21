Гюндюз Исмайлов: Азербайджанская семья не должна перенимать чужой уклад под видом религии
- 21 октября, 2026
- 12:39
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Азербайджанская семья не должна под видом религии перенимать семейный уклад других народов.
Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайылов заявил на форуме "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".
По его словам, подобные тенденции уже наблюдаются и с точки зрения идеологической безопасности представляют серьезную угрозу.
"Мы должны так доносить до общества наши религиозные, национальные и духовно-нравственные ценности, чтобы институт семьи под видом религии не уподоблялся семейному укладу других народов. Решение этой проблемы зависит от того, насколько правильно и точно мы объясняем ислам обществу", - сказал Исмайылов.