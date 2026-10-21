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    Гюндюз Исмайлов: Азербайджанская семья не должна перенимать чужой уклад под видом религии

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 12:39
    Гюндюз Исмайлов: Азербайджанская семья не должна перенимать чужой уклад под видом религии

    Азербайджанская семья не должна под видом религии перенимать семейный уклад других народов.

    Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайылов заявил на форуме "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

    По его словам, подобные тенденции уже наблюдаются и с точки зрения идеологической безопасности представляют серьезную угрозу.

    "Мы должны так доносить до общества наши религиозные, национальные и духовно-нравственные ценности, чтобы институт семьи под видом религии не уподоблялся семейному укладу других народов. Решение этой проблемы зависит от того, насколько правильно и точно мы объясняем ислам обществу", - сказал Исмайылов.

    Гюндюз Исмаилов Государственный комитет по работе с религиозными организациями
    Gündüz İsmayılov: Azərbaycan ailəsi din pərdəsi altında başqa xalqların ailəsinə çevrilməməlidir
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