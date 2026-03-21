İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İran Yaponiya gəmilərinə güzəşt edə bilər

    Digər ölkələr
    • 21 mart, 2026
    • 07:15
    İran Yaponiya gəmilərinə güzəşt edə bilər

    Tehran, Tokio ilə müvafiq məsləhətləşmələrdən sonra Yaponiyaya gedən gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Kyodo" xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Biz boğazı bağlamamışıq. O, açıqdır", - deyə o əlavə edib.

    Agentlik, sitat gətirmədən qeyd edir ki, Əraqçi Yaponiyaya gedən gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsi ilə bağlı Tokio ilə məsləhətləşmələrin artıq başladığını bildirib.

    Арагчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив
    Iran ready to allow Japanese ships to pass through Strait of Hormuz — foreign minister

    Son xəbərlər

    11:24

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 3 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    11:18

    Naxçıvanda daun sindromlu uşaqların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    11:00

    KİV: Yorgensen Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Aİ ölkələrini qaz alışını təxirə salmağa çağırıb

    Energetika
    10:45

    "Atletiko" Edersonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib

    Futbol
    10:41

    Azərbaycan BƏƏ iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 28 % azaldıb

    Maliyyə
    10:37

    Milli Kitabxana Səməd Vurğunun 120 illik yubileyi münasibətilə elektron layihələri təqdim edib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:26

    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında vəziyyətin normallaşması üçün İranla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    10:14

    Quterreş Novruz təbrikində sülhsevər və dayanıqlı gələcək arzulayıb

    Xarici siyasət
    10:05

    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 63 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti