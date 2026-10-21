ЕИБ рассматривает возможность инвестиций в железную дорогу в Нахчыване

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает инвестиционные возможности в сфере транспортной связанности Азербайджана, включая ряд конкретных проектов, таких как железная дорога в Нахчыване.

Как передает Report, об этом заявила глава Регионального представительства Группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Стелла Ренита на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"На данном этапе банк изучает инвестиционные возможности в секторе связанности и ряд конкретных проектов, таких как железная дорога в Нахчыване", - отметила она.

По ее словам, связанность охватывает не только транспортную инфраструктуру, но и энергетический и цифровой секторы.

В частности, ЕИБ рассматривает возможность участия в проекте цифровой связанности Черного моря, а также в проекте зеленого энергетического коридора Каспийское море - Черное море.

Ренита добавила, что ЕИБ также поддерживает частный сектор посредством кредитования через местные банки. В Азербайджане финансирование банка уже получили около 120 предприятий.