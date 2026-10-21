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    ЕИБ рассматривает возможность инвестиций в железную дорогу в Нахчыване

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 12:39
    ЕИБ рассматривает возможность инвестиций в железную дорогу в Нахчыване

    Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает инвестиционные возможности в сфере транспортной связанности Азербайджана, включая ряд конкретных проектов, таких как железная дорога в Нахчыване.

    Как передает Report, об этом заявила глава Регионального представительства Группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Стелла Ренита на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    "На данном этапе банк изучает инвестиционные возможности в секторе связанности и ряд конкретных проектов, таких как железная дорога в Нахчыване", - отметила она.

    По ее словам, связанность охватывает не только транспортную инфраструктуру, но и энергетический и цифровой секторы.

    В частности, ЕИБ рассматривает возможность участия в проекте цифровой связанности Черного моря, а также в проекте зеленого энергетического коридора Каспийское море - Черное море.

    Ренита добавила, что ЕИБ также поддерживает частный сектор посредством кредитования через местные банки. В Азербайджане финансирование банка уже получили около 120 предприятий.

    Стелла Ренита Европейский союз (ЕС) Нахчыванская Автономная Республика
    EIB Naxçıvanda dəmir yoluna investisiya imkanını nəzərdən keçirir
    EIB considering potential investment in Azerbaijan's Nakhchivan railway
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