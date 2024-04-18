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Южная Корея в 2024 году намерена экспортировать оружия на $20 млрд

Южная Корея в 2024 году намерена экспортировать оружия на $20 млрд Республика Корея установила целевой объем для экспорта своего вооружения в 2024 году на уровне 20 млрд долларов.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 18:28
Южная Корея в 2024 году намерена экспортировать оружия на $20 млрд

Республика Корея установила целевой объем для экспорта своего вооружения в 2024 году на уровне 20 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

"Прогнозируется, что в силу увеличения расходов на оборону ведущих государств мира рынок вооружений к 2027 году увеличится до 900 трлн вон (около 654 млрд долларов), поэтому правительство планирует оказывать всестороннюю помощь с целью достичь в этом году объема экспорта в 20 млрд долларов", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство указывает, что за последние два года компании оборонной промышленности Южной Кореи заработали более 30 млрд долларов (примерно 17,3 млрд долларов в 2022 году и около 14 млрд долларов в 2023 году). В этом году Республика Корея среди прочего рассчитывает продать самолеты FA-50. В Сеуле также надеются экспортировать первую партию южнокорейских вертолетов. В министерстве отметили, что экспорт вооружения начинает играть все более важную роль во внешней торговле страны.

При этом, по словам министра торговли Ан Док Кына, правительство готово вложить более 10 трлн вон (7,2 млрд долларов) в сфере торговли и финансов на развитие конкурентоспособности южнокорейских предприятий за рубежом. Власти готовы финансировать разработки модификаций самолета, выделив 29 млрд вон.

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