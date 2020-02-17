Южная Корея подтвердила 30-й случай заражения коронавирусом COVID-2019.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Новым зараженным стала 68-летняя южнокореянка (1952 года рождения), супруга предыдущего заболевшего. Она находилась в домашнем карантине, как близко контактировавшая с носителем вируса. Сейчас она на лечении в больнице Сеульского университета.

По последним данным в Южной Корее выздоровели и выписаны уже девять человек, таким образом, на лечении все ещё находится 21 человек. Ещё 408 проходят проверку.