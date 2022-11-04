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Южная Корея подняла ВВС в воздух в ответ на появление около 180 самолетов КНДР

Южная Корея подняла ВВС в воздух в ответ на появление около 180 самолетов КНДР Вооруженные силы Республики Корея в пятницу подняли свою авиацию в воздух в ответ на обнаружение активности около 180 самолетов КНДР.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 11:26

Вооруженные силы Республики Корея в пятницу подняли свою авиацию в воздух в ответ на обнаружение активности около 180 самолетов КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

В Комитете начальников штабов ВС сообщили о том, что Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов. Активность ВВС КНДР наблюдалась с 11:00 до 15:00 по местному времени в нескольких зонах.

31 октября США и Республика Корея начали совместные военно-воздушные учения с участием около 240 самолетов, в Пхеньяне их раскритиковали.

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