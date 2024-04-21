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Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд

Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд Министры финансов Республики Корея и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 09:06
Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд

Министры финансов Республики Корея и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское министерство планирования и финансов.

"В частности, с заключением нынешнего рамочного соглашения по линии Фонда экономического развития и сотрудничества закладываются юридические основы для предоставления средне- и долгосрочных кредитов на $2,1 млрд. Стороны договорились совместно изучить проекты, которые могли бы помочь в восстановлении и развитии Украины", - информировали в Сеуле.

Фонд экономического развития и сотрудничества, через который будут выделены средства, был основан Республикой Корея в 1987 году.

Чхве Сан Мок напомнил, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о выделении Киеву $2,3 млрд в сентябре 2023 года. $200 млн из этих средств пойдут на гуманитарную помощь уже в этом году. Южнокорейский министр финансов выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной и попросил о содействии, чтобы компании из Республики Корея смогли принять активное участие в восстановлении этой восточноевропейской страны.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya və Ukrayna 2,1 milyard dollarlıq kreditlər üzrə çərçivə sazişi imzalayıb
Версия на английском языке S. Korea signs framework agreement to provide Ukraine with economic cooperation funds

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