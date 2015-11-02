​Южная Корея и США создают общую комиссию по военно-техническим связям

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Южная Корея и США решили создать совместную комиссию по военно-техническим связям с участием силовых ведомств двух стран. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении по итогам встречи в Сеуле главы Пентагона Эштона Картера с его южнокорейским коллегой Хан Мин Гу.

"С учетом укрепления координации в оборонной технологической стратегии Республики Корея и США и их сотрудничества министры решили учредить на стратегическом уровне Группу по оборонной технологической стратегии и сотрудничеству, совместно возглавляемую министерствами национальной обороны и иностранных дел (Южной Кореи) и министерством обороны и госдепартаментом (США) с участием также и других заинтересованных ведомств", — говорится в совместном заявлении.

Через эту группу, как указывается в документе, США и Южная Корея "будут более тесно работать вместе по повестке дня их оборонной технологической стратегии и сотрудничества".