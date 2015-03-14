Ющенко призвал Киев перейти к «активной обороне» в Донбассе

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что Киев должен перейти к «активной обороне» в Донбассе.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, такое мнение он высказал в эфире телеканала «112. Украина».

По его словам, украинцам уже давно стоит признать, что на юго-востоке страны идет война.

«Когда мы говорим о военном компоненте - это обязательный компонент. Мы должны перейти к активной обороне», - заявил Ющенко.

Бывший глава государства уверен, что гражданам Украины необходимо знать правду: в стране «давно идет линейная война».

Он отметил, что в урегулировании конфликта важной составляющей является дипломатия, но она не самодостаточна, «и тезис безальтернативности дипломатии - губительный». «Когда сегодня заявляют, и не только в Украине, но и в Европе и США, что дипломатический компонент не имеет альтернативы, я думаю, что это большая ошибка», -сказал Ющенко.