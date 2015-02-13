Юнкер объяснил путь возможного компромисса еврозоны и Греции

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил удовлетворение тем, что греческий премьер-министр Алексис Ципрас и глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум договорились обсудить по существу до 16 февраля программу экономического оздоровления Греции в ее нынешнем виде.

"И новые идеи греческого правительства не будут проигнорированы. Греческие власти считают, что с 70% программы в таком виде они могут согласиться. Нужно будет посмотреть относительно остальных 30%, по которым есть разногласия, что мы можем сделать", - сказал Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе после завершения неформального саммита ЕС, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Глава Еврокомиссии считает приемлемой идею, что новое греческое правительство аннулирует ряд предлагаемых программой мер, которые оно считает антисоциальными, но заменит их другими мерами, восполняющими бюджетный дисбаланс.

"На этой основе мы будем пытаться найти согласие в течение ближайших дней", - отметил председатель Европейской комиссии.

11 февраля внеочередное заседание Еврогруппы - совета министров финансов 19 стран еврозоны - не смогло после многочасовых дебатов с греческой стороной согласовать текст итогового заявления. Представители Еврокомиссии в начале текущей недели не скрывали своих слабых ожиданий от этой первой встречи министра финансов нового греческого правительства Яниса Варуфакиса со своими коллегами по зоне евро. Дискуссии будут продолжены на плановом заседании 16 февраля.