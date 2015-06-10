 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЮНИСЕФ: За время конфликта в Донбассе погибли 68 детей, 176 были ранены

    С марта 2014 года в результате конфликта на востоке Украины пострадали 1,7 млн. детей

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает о гибели 68 детей за время военных действий в Донбассе. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, по данным организации на 1 мая 2015 года, 176 детей были ранены.

    В целом с марта 2014 года в результате конфликта на востоке Украины пострадали 1,7 млн. детей, в том числе 161 тыс. 358 детей зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, лишившиеся своего жилья, отмечает пресс-служба ЮНИСЕФ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi