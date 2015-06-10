ЮНИСЕФ: За время конфликта в Донбассе погибли 68 детей, 176 были ранены

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает о гибели 68 детей за время военных действий в Донбассе. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, по данным организации на 1 мая 2015 года, 176 детей были ранены.

В целом с марта 2014 года в результате конфликта на востоке Украины пострадали 1,7 млн. детей, в том числе 161 тыс. 358 детей зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, лишившиеся своего жилья, отмечает пресс-служба ЮНИСЕФ.