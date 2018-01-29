Японский истребитель совершил аварийную посадку на базе ВВС США на Окинаве

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Истребитель F-15 Воздушных сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на базе ВВС США Кадена в префектуре Окинава на одноименном острове.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Kyodo, во время полета в самолете находилось два человека, они не пострадали.

F-15, приписанный к базе Сил самообороны Японии Наха на Окинаве, совершал тренировочный полет. Спустя примерно 20 минут после взлета в гидравлической системе машины были обнаружены неполадки, после чего было принято решение об экстренной посадке.