Японский император намерен отречься от престола

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Император Японии Акихито намерен отречься от престола и уступить трон 56-летнему крон-принцу Нарухито.

Как сообщает Report со ссылкой на NHK, об этом император уже проинформировал своих ближайших помощников и членов императорской семьи.

Источники телеканала в окружении императора рассказали, что он хочет отойти от дел до того, как не сможет исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Императору Акихито 82 года. Он взошел на престол в 1989 году.