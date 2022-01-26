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Японские ученые: "Омикрон"-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа

Японские ученые: "Омикрон"-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа Сотрудники Университета медицины префектуры Киото на западе Японии обнаружили, что "омикрон"-штамм нового коронавируса может на протяжении 21,1 часа сохраняться на коже человека.
Другие страны
26 января 2022 г. 13:05
Японские ученые: Омикрон-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа

Сотрудники Университета медицины префектуры Киото на западе Японии обнаружили, что "омикрон"-штамм нового коронавируса может на протяжении 21,1 часа сохраняться на коже человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сингапурская газета The Straits Times.

При этом на пластиковой поверхности вариант "омикрон" может существовать 193,5 часа. В обоих случаях он продемонстрировал более длительный срок сохранения, чем другие штаммы инфекции. Между тем "омикрон" и прочие варианты гибнут в течение 15 секунд после контакта с санитайзером на спиртовой основе, подчеркивает газета.

Новый штамм коронавируса (В.1.1.529), получивший название "омикрон", начал распространяться по территории ЮАР и семи других стран Африки в конце осени 2021 года. К настоящему времени он выявлен в большинстве государств мира. По предположениям ученых, "омикрон" значительно более заразен, чем "дельта"-штамм, однако при этом биологи считают, что COVID-19 протекает у его носителей в более легкой форме.

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