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Япония запустила новый разведывательный спутник Radar 7

Япония запустила новый разведывательный спутник Radar 7 Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Radar 7.
Другие страны
26 января 2023 г. 10:31
Япония запустила новый разведывательный спутник Radar 7

Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Radar 7.

Как передает Report, об этом пишет издание Nikkei.

По информации издания, пуск прошел с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима утром 26 января. Изначально пуск планировали осуществить 25 января, но его пришлось отложить из-за плохих метеоусловий.

Пуск ракеты Н2А произвела японская компания Mitsubishi Heavy Industries.

Уточняется, что спутник будет функционировать в составе существующей группы из восьми аппаратов. Они оснащены оптико-электронной и радиолокационной аппаратурой.

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Версия на английском языке Japan launches new Radar 7 reconnaissance satellite

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