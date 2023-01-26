Япония запустила новый разведывательный спутник Radar 7

Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Radar 7.

Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Radar 7.

Как передает Report, об этом пишет издание Nikkei.

По информации издания, пуск прошел с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима утром 26 января. Изначально пуск планировали осуществить 25 января, но его пришлось отложить из-за плохих метеоусловий.

Пуск ракеты Н2А произвела японская компания Mitsubishi Heavy Industries.

Уточняется, что спутник будет функционировать в составе существующей группы из восьми аппаратов. Они оснащены оптико-электронной и радиолокационной аппаратурой.