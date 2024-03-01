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Япония ужесточила ограничения на импорт алмазов из РФ

Япония ужесточила ограничения на импорт алмазов из РФ Токио ужесточил ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, запретив поставки не только напрямую из РФ, но и из третьих стран.
Другие страны
1 марта 2024 г. 08:57
Япония ужесточила ограничения на импорт алмазов из РФ

Токио ужесточил ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, запретив поставки не только напрямую из РФ, но и из третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил МИД Японии.

Запрет на импорт из РФ алмазов непромышленного использования был объявлен 15 декабря 2023 года и вступил в силу с 1 января. В рамках объявленных 1 марта новых санкционных мер подчеркивается, что вводится запрет на импорт российских непромышленных алмазов, даже если те были обработаны за пределами России.

Власти Японии 1 марта расширили санкционные списки в отношении РФ из-за войны в Украине. В них вошли 12 физлиц и 36 организаций из России. В частности, санкции затронули омбудсменов некоторых регионов РФ, физлиц из Чечни, а также такие организации, как концерн "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Атомфлот" и "Тинькофф банк".

Санкции Японии, которые из-за войны в Украине вводили в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. Уже были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

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Версия на английском языке Japan tightens restrictions on import of Russian diamonds
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