Япония расширила санкционный список по КНДР

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Япония приняла решение расширить санкционные списки по КНДР, включив в них четыре компании из Китая и две из Намибии.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу японское правительство.

В частности, под санкции попал китайский банк Dandong, который подозревается в пособничестве ракетной и ядерной программам КНДР. Включенные в список компании из Намибии, как утверждается, связаны с наймом рабочих из КНДР. В него также попали один гражданин Китая и один гражданин КНДР.