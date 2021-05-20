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Япония повысит расходы на оборону

Япония повысит расходы на оборону Министерство обороны Японии планирует отказаться от политики целенаправленного сдерживания расходов на оборону
Другие страны
20 мая 2021 г. 04:47
Япония повысит расходы на оборону

Министерство обороны Японии планирует отказаться от политики целенаправленного сдерживания расходов на оборону, при которой ведомство ежегодно стремилось удержать свой бюджет в рамках 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Как передает Report, об этом в интервью газете Nikkei заявил глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси.

"Мы не будем исходить из соотношения с ВВП. Мы серьезно подойдем к расходам, необходимым на защиту нашей страны", - отметил он, добавив, что Японии необходимо усиливать свой оборонный потенциал куда более активными темпами, чем это было принято в предыдущие годы. Киси подчеркнул, что намерен расширить оборонные способности в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, а также в сфере кибернетической и космической безопасности.

В 1976 году правительство Такэо Мики приняло решение стараться держать бюджет министерства обороны страны в рамках 1% от ВВП. С тех пор только несколько раз бюджет японского оборонного ведомства превышал этот показатель. Последний раз это произошло в 2010 году на фоне снижения ВВП Японии из-за последствий мирового финансового кризиса. Последние девять лет бюджет Министерства обороны Японии регулярно рос, однако продолжал оставаться в рамках 1% от ВВП. Расходная часть бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 апреля) составляет 106,6 трлн иен (свыше 1 трлн долларов США), из них 5,3 трлн иен (около 51,5 млрд долларов США) пойдут на военные цели, что стало рекордным показателем.

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