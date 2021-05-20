Япония повысит расходы на оборону

Министерство обороны Японии планирует отказаться от политики целенаправленного сдерживания расходов на оборону

Министерство обороны Японии планирует отказаться от политики целенаправленного сдерживания расходов на оборону, при которой ведомство ежегодно стремилось удержать свой бюджет в рамках 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Как передает Report, об этом в интервью газете Nikkei заявил глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси.

"Мы не будем исходить из соотношения с ВВП. Мы серьезно подойдем к расходам, необходимым на защиту нашей страны", - отметил он, добавив, что Японии необходимо усиливать свой оборонный потенциал куда более активными темпами, чем это было принято в предыдущие годы. Киси подчеркнул, что намерен расширить оборонные способности в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, а также в сфере кибернетической и космической безопасности.

В 1976 году правительство Такэо Мики приняло решение стараться держать бюджет министерства обороны страны в рамках 1% от ВВП. С тех пор только несколько раз бюджет японского оборонного ведомства превышал этот показатель. Последний раз это произошло в 2010 году на фоне снижения ВВП Японии из-за последствий мирового финансового кризиса. Последние девять лет бюджет Министерства обороны Японии регулярно рос, однако продолжал оставаться в рамках 1% от ВВП. Расходная часть бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 апреля) составляет 106,6 трлн иен (свыше 1 трлн долларов США), из них 5,3 трлн иен (около 51,5 млрд долларов США) пойдут на военные цели, что стало рекордным показателем.