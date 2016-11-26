Япония подняла истребители в связи с пролетом китайских ВВС в районе Окинавы

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты в субботу в связи с пролетом самолетов китайских ВВС рядом с воздушным пространством южной префектуры Окинава, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Четыре бомбардировщика Xian H-6 пролетели через пролив Мияко в сторону Восточно-Китайского моря. В это же время были зафиксированы два истребителя ВВС КНР Су-30, направлявшихся в противоположную сторону, но в районе пролива Мияко самолеты совершили разворот и также направились в сторону Восточно-Китайского моря.

Представители японского ведомства отметили, что китайские самолеты не нарушали воздушное пространство Японии. Другие подробности не сообщаются.