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Япония отменила финансирование 15 совместных с Россией научных проектов

Япония отменила финансирование 15 совместных с Россией научных проектов Правительство Японии за прошедший год полностью отменило финансирование по крайней мере 15 совместных с РФ научных проектов из-за ситуации в Украине.
Другие страны
17 мая 2023 г. 08:11
Япония отменила финансирование 15 совместных с Россией научных проектов

Правительство Японии за прошедший год полностью отменило финансирование по крайней мере 15 совместных с РФ научных проектов из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что одним из самых знаковых проектов, финансирование которого полностью прекратилось, было сотрудничество японских и российских ученых в противодействии птичьему гриппу. В рамках действовавшего с 2020 года проекта российские ученые предоставляли японским коллегам генетические данные перелетных птиц из Сибири - потенциальных переносчиков птичьего гриппа. На основе этих данных японские специалисты вырабатывали меры против распространения инфекции на территории страны.

Местные специалисты опасаются, что без получения соответствующих данных из России работа по противодействию распространению птичьего гриппа на территории Японии может осложниться.

По данным издания, власти Японии отменили финансирование по крайней мере двух научных проектов, связанных с АЭС "Фукусима-1". С декабря 2021 года японские и российские ученые совместно анализировали проблему расплавившегося ядерного топлива на станции, рассчитывая найти способы его безопасного извлечения.

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