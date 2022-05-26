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Япония и США провели совместные учения

Япония и США провели совместные учения Япония и США провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием 8 истребителей.
Другие страны
26 мая 2022 г. 08:19
Япония и США провели совместные учения

Япония и США провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием 8 истребителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Японии.

"Силы самообороны Японии провели совместные учения с США. Они направлены на то, чтобы, основываясь на крепком альянсе (двух стран), подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США. Силы самообороны и военные США постоянно тесно сотрудничают для обеспечения обороны нашей страны и мира и стабильности в регионе, и всегда готовы к любым непредвиденным ситуациям. Благодаря таким учениям будут поддержаны и укреплены способность и желание внести активный вклад в дело мира и стабильности в регионе. Учения проходили 25 мая. В них приняли участие 4 истребителя F-16 ВВС США и 4 истребителя F-15 военно-воздушных сил самообороны Японии", - говорится в заявлении.

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