WSJ: Спецпрокурор США потребовал от 12 экс-членов штаба Трампа документы по России

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал у как минимум 12 бывших представителей предвыборного штаба Дональда Трампа предоставить все документы и электронную переписку, касающиеся России. Как сообщает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal, соответствующий запрос был направлен в середине октября.

Согласно сведениям ее источников, подобный запрос является первым за время работы спецпрокурора и его команды. Он не обязывает бывших сотрудников штаба республиканца давать показания Мюллеру и его подчиненным.

В публикации упоминаются бывший помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, экс-глава предвыборного штаба республиканца Пол Манафорт, экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, бывший пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер, действующий директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Все они, по информации издания, подчинились требованию спецпрокурора.

Мюллер проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе прошлогодней предвыборной кампании в США. Ранее аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа - Пола Манафорта - и делового партнера последнего - Рика Гейтса.

Флинн занял пост помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.